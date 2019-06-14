Полиция изъяла у жителя Николаевщины килограмм каннабиса и 50 кустиков конопли

В Арбузинском районе полицейские изъяли у местного жителя полсотни кустов конопли, около килограмма каннабиса и устройство для стрельбы дробью.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Участковые офицеры полиции получили информацию, что в одном из сел района мужчина незаконно выращивает коноплю. Получив санкцию суда, они провели обыск в домовладении 40-летнего мужчины. На приусадебном участке они обнаружили 50 кустов конопли. В жилом доме полицейские нашли пакет с уже готовым к употреблению каннабисом общим весом почти 1 килограмм, а также устройство для стрельбы дробью.

По словам ранее судимого за аналогичные преступления домовладельца, он наркозависим и хранил каннабис и выращивал коноплю для собственного употребления, а оружие изготовил сам. Сейчас все изъятое направлено на проведение экспертизы. Полиция начала уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины – за незаконное хранение оружия, наркотиков и выращивание конопли.

Напомним, что похожий случай произошел в Николаеве, когда полиция искала у мужчины незаконное оружие, а нашла еще и наркотики.