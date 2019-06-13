Из Украины выдворят гражданина Молдовы, который на Николаевщине отсидел пять лет за грабеж

Из Украины вышлют гражданина Молдовы, который только освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за ограбление.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчину задержали, как только он освободился из колонии. Судя по фото, опубликованным полицией, его доставили в Арбузинский отдел полиции, а значит он отбывал наказание в Арбузинской исправительной колонии.

Задержали гражданина Молдовы сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с полицейскими Управления стратегических расследований ГУНП и Государственной миграционной службой в Николаевской области.

Для предотвращения повторного совершения преступлений мужчину выдворят из страны и запретят ему въезд. Сейчас он находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Вознесенске.

Напомним, что по аналогичному принципу из Николаевской области и Украины вышлют двух граждан Узбекистана и Грузии.