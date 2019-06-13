Из Украины выдворят гражданина Молдовы, который на Николаевщине отсидел пять лет за грабеж

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Из Украины вышлют гражданина Молдовы, который только освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за ограбление.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчину задержали, как только он освободился из колонии. Судя по фото, опубликованным полицией, его доставили в Арбузинский отдел полиции, а значит он отбывал наказание в Арбузинской исправительной колонии.

Задержали гражданина Молдовы сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с полицейскими Управления стратегических расследований ГУНП и Государственной миграционной службой в Николаевской области.

Для предотвращения повторного совершения преступлений мужчину выдворят из страны и запретят ему въезд. Сейчас он находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Вознесенске.

Напомним, что по аналогичному принципу из Николаевской области и Украины вышлют двух граждан Узбекистана и Грузии

Вадим Богданов

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