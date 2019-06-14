По заявлению члена исполкома Николаевской мэрии полиция открыла уголовное производство из-за реконструкции Соборной площади

В Николаеве полиция по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина открыла уголовное производство из-за работ по реконструкции Соборной площади.

Об этом Владимир Тимошин сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото документов.

Уголовное производство открыли с квалификацией по части 5 статьи 298 Уголовного кодекса Украины, то есть как незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия, совершенный служебным лицом с использованием своего положения.

В своем заявлении Тимошин мотивировал позицию тем, что 25 января начальник отдела охраны культурного наследия горсовета Бондаренко официально предупреждала главного архитектора Цымбала и директора департамента ЖКХ Коренева о возможном наличии под площадью археологического памятника «Поселение Бульвар» IV-III веков до нашей эры.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.

Как известно, утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади устанавливать строительные вагончики. А к вечеру строители начали демонтировать бордюры.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, 4 июня работы приостановили, так как на строительном объекте не была обеспечена полная безопасность. В свою очередь, директор ДЖКХ Николаева Сергей Коренев заявил, что забор вокруг Соборной площади поставят за пару дней, а подрядчик пообещал не работать ночью.