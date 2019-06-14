В Николаеве пьянка пенсионеров закончилась поножовщиной

В Николаеве после совместного употребления спиртного 61-летний мужчина несколько раз ударил ножом 65-летнего знакомого и сбежал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

13 июня в Ингульский отдел полиции поступило сообщение от жителей дома по улице Космонавтов о том, что в одной из квартир дома лежит 65-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Выяснилось, что в тот день потерпевший и его наглядно знакомый распивали спиртные напитки. Из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов в живот знакомому.

Прибыв на место происшествия, медики сразу госпитализировали пострадавшего. 61-летниего злоумышленника доставили в отдел полиции, где его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нож полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По согласованию с прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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