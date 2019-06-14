ГБР открыло производство из-за избиения солдатом сослуживца на «Широком лане» – их командование хотело «замять» конфликт

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, расследуют обстоятельства избиения сослуживцем по службе старшего солдата 21-го отдельного мотопехотного батальона «Сармат» на полигоне «Широкий лан».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что 31 мая на территории военного полигона «Широкий лан» пьяный старший солдат военной части А2962 нанес своему сослуживцу несколько ударов по голове. В результате, пострадавший получил многочисленные травмы головы средней тяжести. По предварительной информации, причиной таких действий военнослужащего стало замечание пострадавшего в его сторону.

Кроме того, 8 июнь командование воинской части А2962 уволило с военной службы солдата, который нанес телесные повреждения, пытаясь избежать огласки вокруг совершенного преступления. Следователи ГБР предоставят правовую оценку таким действиям в ходе досудебного расследования.

Следователи Николаевского теруправления сообщили старшему солдату о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, причинившее телесные повреждения средней тяжести – часть 2 статьи 406 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона. В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Харькове суд приговорил к длительным срокам трех военнослужащих, подозреваемых в пытках подчиненных и убийстве солдата.