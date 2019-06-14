В Николаеве полиция задержала еще одну группировку по краже топлива из тепловозов

В Ингульском районе Николаева полиция за кражи топлива из тепловозов задержала 13 июня еще одну группу из четырех человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполици в Николаевской области.

Злоумышленников задержали при краже из поезда, который направлялся от станции «Николаев-Грузовой» в направлении станции «Колосовка». Они везли около полутонны только похищенного из бака тепловоза топлива к месту сбыта.

В состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 40 до 45 лет. И дизельное топливо, и транспортное средство, на котором передвигались злоумышленники, правоохранители изъяли в ходе проведения следственных действий.

Расследование уголовного преступления проводят следователи Следственного управления и Ингульского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное по предварительному сговору группой лиц»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сейчас продолжаются следственные действия, после проведения которых будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов дела. Также полицейские будут проверяют причастность указанных лиц к совершению других преступлений, связанных с похищением имущества ПАО «Укрзалізниця».

Напомним, как 10 мая в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов с поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці». Позже их отправили под домашний арест.

А 17 мая в Николаеве за кражу топлива из составов задержали еще одну группу из четырех человек, двое из них сотрудники «Укрзалізниці».