Семейный конфликт в Днепре закончился травмой - мужчину несколько раз ударили топором по голове 18+

В Днепре, 15 июня около 1:00 на линию «102» позвонила женщина. Она рассказала, что у ее мужа возник конфликт с ее отчимом.

Об этом сообщает «Информатор».

Заявительница рассказала полиции, что её муж получил рубленные раны головы. По приезду патрульные осмотрели пострадавшего и действительно констатировали рубленные раны на голове, а также термический ожог на руке.

Пострадавшего госпитализировали. Напавшего задержали, а на место вызвали следственно-оперативную группу. Причины конфликта выясняются правоохранителями.

Напомним, в Доманевском районе Николаевщины задержали 46-летнюю неоднократно судимую женщину, которая подозревается в убийстве своего сожителя. Труп 46-летнего мужчины с признаками избиения нашли у забора его дома. При осмотре на теле погибшего обнаружили многочисленные травмы туловища. Как в дальнейшем выяснилось, несовместимые с жизнью телесные повреждения мужчине нанесла его сожительница.