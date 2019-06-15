СБУ задержала ранее судимых николаевца и одессита, которые снабжали оружием и боеприпасами, представителей криминалитета

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе местного жителя и жителя Николаевской области при попытке сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщается пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей. Злоумышленники скупали незаконно полученное оружие для сбыта представителям криминальных кругов.

В частности двух участников группировки задержали в Одессе при попытке продажи автомата, винтовки Браунинг, которая находилась в розыске в связи с угоном во время квартирной кражи и двух боевых гранат РГО и РГД-5 с запалами к ним.

Сейчас двум задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали торговца оружием, который хотел продать гранаты и ящик патронов. Кроме того, полиция и СБУ изъяли у другого николаевца пять гранат и 500 патронов.