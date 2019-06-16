В Одесской области продолжаются поиски пропавшей 11-летней школьницы – привлечены водолазы и авиации

В Одесской области сотрудники полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии и работниками ГСЧС при помощи волонтеров продолжают поиски пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как известно, в селе Ивановка Одесской области 13 июня пропала 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко – днем она пошла в танцевальный кружок и не вернулась.

В поисковых мероприятиях принимают участие поднятые по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 военнослужащих Национальной Гвардии Украины, десятки работников ДСНС и более сотни волонтеров.

В рамках начатого по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины уголовного производства проводятся обыски и подворовые обходы. Силами военнослужащих НГУ и волонтеров прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции.

Кроме того, осуществляются поиски с воздуха. К спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения девочки.

Кроме того, судя по опубликованному полицией видео, к поискам привлечены также водолазы, которые исследуют водоемы.

В свою очередь первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин опубликовал фото квадрата, в котором пропал ребенок. Также, по его словам, в селе Ивановка, в котором пропала девочка, постоянно проживает до 3 тысяч человек, большинство из которых уже опрошены полицией, но ребенок до сих пор не найден.

«Не может быть такого, чтобы никто ничего не видел в таком небольшом поселке», – отметил Аброськин, обратившись к жителям Иваново обращаться в полицию, если они владеют хоть какой-то информацией.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, Нацполиция просит немедленно сообщить по телефонам: (04854) 2-01-34; 798-02-62 или по спецлинии «102».

Напомним, в Николаеве полиция разыскивает пропавшую без вести Дели-Иванову Евгению Семеновну 2004 года рождения.