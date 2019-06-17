В Николаеве в канализации обнаружили эмбрион пятимесячного ребенка – полиция устанавливает личность роженицы

Фото - иллюстрация В воскресенье, 16 июня, в Корабельный отдел полиции поступило сообщение от работников станции канализационно-очистных систем о том, что во время проведения чистки они обнаружили тело якобы младенца.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы отделения и эксперт, осмотрев найдено тело, предварительно пришли к выводу, что это эмбрион на стадии развития до 5 месяцев. Эмбрион направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователь Корабельного отдела полиции открыл уголовное производство по статье 134 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное производство аборта или стерилизации»).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и роженицу.

Напомним, что в селе Николаевское Витовского района Николаевской области женщина оставила новорожденного сына на пустыре, потому что боялась гнева мужа. Мертвого мальчика нашли дети, которые играли неподалеку. Позже многодетная мать начала утверждать, что ребенок родился мертвым.