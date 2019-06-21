Основная версия гибели нардепа Тымчука – самоубийство, – прокуратура

Народный депутат Дмитрий Тымчук находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из собственной квартиры.

Об этом «Громадському» заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

- Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а в последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти, — рассказала Максимец.

По ее словам, в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.

- Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего, — отметила Максимец.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры, из квартиры Тымчука сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства: пистолет, магазин с патронами, гильзу.

- Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении — на предмет выявления следов пороховых газов, — рассказали в прокуратуре.

Максимец подтвердила, что в квартире было два человека — «погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения — в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было».

Напомним, ранее сообщалось, что 19 июня, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение народный депутат от «народного фронта» Дмитрий Тымчук.