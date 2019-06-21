В Николаеве в очередной раз «заминировали» детские сады и больницы

Утром в пятницу, 21 июня, в Николаеве поступило сообщение от неизвестных о «заминировании» детских садов, а позже - о бомбе в больницах города.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

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12:08 Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», в городской больнице №4, что на улице Адмирала Макарова, 1, эвакуация больных и персонала не проводится - сообщение о якобы заминировании им не поступало.

11:50 Начальница областной инфекционной больницы Светлана Федорова возмутилась действиями «минеров», поскольку из-за этого сообщения вынуждена была оставить ребенка одного дома.

«Снова заминировали детский садик. Снова, сломя голову, мчалась за малым, «закинула» его домой, дома никого. До вечера будет сидеть один. Нянь нету, бабушек- дедушек нету. Рядом так же мчались другие мамы. Жара. Воспитатели выводят детей. Ясельная группа - это жесть. Закончится это когда- нибудь?» - пишет Федорова.

«Жаль детей, жаль воспитателей, жаль сотрудников, которые вынуждены бросать работу и не знать, куда пристроить ребенка (например, на предприятие типа «Зоря-Машпроект» не пускают с детьми, в инфекционку я то своего беру, но вот санитаркам оно не с руки (рядом в палату с пациентами с инфекционной патологией ребенка не посадишь). У многих нет возможностей привлечь родственников, нанять нянь и т.д. Отпускать всех в отпуск без содержания? Организовывать детсад на рабочем месте? Так нас тоже минируют», – добавила она.

«Неизвестный товарищ, слушай, перестань сообщать о минировании детсадов и больниц, пожалуйста. Минируй министерства, администрации, Верховную Раду, в конце концов. Сотрудников и коллег призываю проявить понимание друг к другу, по ситуации заменять тех мам, которые вынуждены бежать за детьми, поучитываем, оплатим. Мамам тратить время на писанину заяв не нужно, ставите в известность завотделением и спокойным бегом в садик за чадами. Нет возможности вернуться на работу- по телефону ставите в известность, всё решим, всё нормально. Насчет занятий по чрезвычайным ситуациям: всем быть, под подпись, больше глупых вопросов не задавать», – подытожила начальница «инфекционки».

11:45 Также на почту ГУ ГСЧС области поступили сообщения о минировании всех больниц города.

На места выехали сотрудники экстренных служб для проверки информации. В медучреждениях проводят эвакуацию больных и персонала.

10:33 В отделе информационного обеспечения Николаевского городского главы сообщили, что вызов поступил по номеру Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«Обращаемся к родителям с просьбой по возможности забрать детей из детсадов до часу дня. Просим горожан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам», – говорится в сообщении.

10:23 Из сада №115, расположенного на Никольской, 19, детей эвакуировали в гимназию №1. В комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили, что большую часть детей забрали, и отметили, что были заблаговременно готовы к возможному сообщению о якобы заминировании, и сумки со всем необходимым уже были собраны.

10:04 Жительница Заводского района сообщила изданию, что также проходит эвакуация детей и из детского сада №143, что на улице Озерная, 5В.

10:02 Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», из детского сада №70, расположенного на улице Фалеевская, 11, уже эвакуировали детей.

9:59 В комментарии «Преступности.НЕТ» начальница управления образования Николаевского горсовета Анна Лычко рассказала, что в случае, если родители детей забрать не смогут, то их на время эвакуации будут переводить в ближайшие школы.

- Те родители, которые не смогут забрать, то детей будут переводить по плану эвакуации в ближайшие школы. Но там нет условий всех для пребывания детей, которые есть в детских садах: обед и сонный час. Поэтому за детьми будет присмотр, но без отдыха. Дети будут обеспечены сухпайком, но этот момент мы еще отрабатываем. Если у родителей есть возможность забрать детей, то мы очень просим это сделать, - сказала она.

9:55 На данный момент в дошкольные учебные заведения направлены оперативные службы: спасатели, полицейские, кинологи и взрывотехники. Будут обследованы прилегающие территории садов и сами здания заведений на выявление взрывоопасных предметов.

По информации «Преступности.НЕТ», сейчас уже родителей просят забрать детей из садов.

Напомним, что 19 июня от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов и гериатрического пансионата в Николаеве.

А днем 18 июня на почту ГСЧС пришло сообщение о якобы минировании всех больниц в Николаеве. Пришлось эвакуировать 4480 больных и 1899 работников медицинских учреждений. Экстренные службы закончили проверку всех объектов приблизительно в 19:00. Вечером, 18 июня, от неизвестного поступило сообщение о минировании детского лагеря.

Напомним, что за последний месяц в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.

Снова заминировали детский садик. Снова, сломя голову, мчалась за малым, «закинула» его домой, дома никого. До вечера будет сидеть один. Нянь нету, бабушек- дедушек нету.

Рядом так же мчались другие мамы. Жара. Воспитатели выводят детей. Ясельная группа - это жесть. Закончится это когда- нибудь?

Жаль детей, жаль воспитателей, жаль сотрудников, которые вынуждены бросать работу и не знать, куда пристроить ребенка (например, на предприятие типа « Зоря- Машпроект» не пускают с детьми, в инфекционку я то своего беру, но вот санитаркам оно не с руки (рядом в палату с пациентами с инфекционной патологией ребенка не посадишь).

У многих нет возможностей привлечь родственников, нанять нянь и т.д. Отпускать всех в отпуск без содержания? Организовывать детсад на рабочем месте? Так нас тоже минируют.

Неизвестный товарищ, слушай, перестань сообщать о минировании детсадов и больниц, пожалуйста. Минируй министерства, администрации, Верховную Раду, в конце концов.

Сотрудников и коллег призываю проявить понимание друг к другу, по ситуации заменять тех мам, которые вынуждены бежать за детьми, поучитываем, оплатим. Мамам тратить время на писанину заяв не нужно, ставите в известность завотделением и спокойным бегом в садик за чадами. Нет возможности вернуться на работу- по телефону ставите в известность, всё решим, всё нормально.

Насчет занятий по чрезвычайным ситуациям: всем быть, под подпись, больше глупых вопросов не задавать.

Терпения нашим МЧСникам и полиции. Спокойствия нашим детям и пациентам.