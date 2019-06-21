В селе на Николаевщине двое товарищей зарезали собутыльника и оставили возле дороги

Фото - иллюстрация В четверг, 20 июня, в одном из сел Казанковского района полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве собутыльника.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Днем того дня в полицию поступило сообщение от жителей села, что на улице недалеко от дороги они обнаружили тело 29-летнего местного жителя.

Осмотрев тело мужчины на месте происшествия, следственно-оперативная группа Казанковского отделения полиции и эксперт, обнаружили ножевые ранения грудной клетки и живота. Для установления причины смерти тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что накануне потерпевший вместе с двумя товарищами распивали алкогольные напитки дома у одного из них. Однако из-за чрезмерного количества выпитого между ними возникла ссора, а затем и драка, которая впоследствии переместилась из дома на улицу, а после - и за пределы села. В ходе драки один из мужчин нанес несколько ударов ножом оппоненту. Когда тот перестал сопротивляться, злоумышленники оставили его и ушли домой, где и были задержаны правоохранителями.

По данному факту следственными начато уголовное производство по пункту 12 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Сейчас обоих мужчин 31-го и 50-ти лет, которые ранее уже неоднократно отбывали наказание за совершение имущественных преступлений, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины.

Орудие преступления – нож – изъят и направлен на экспертное исследование.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что ранее в селе на Николаевщине мужчина избил металлическим ведром соседа-собутыльника.