На Николаевщине подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки не дождался суда и умер под стражей

В Николаевской области закрыли уголовное производство относительно подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Казанковского районного суда Николаевской области.

Как известно, происшествие произошло в начале февраля в Баштанском районе. В полицию тогда обратилась мать девочки, которой стало известно, что когда ее дочь шла домой, то на нее напал пьяный односельчанин, затащил в дом, избил и совершил насильственные действия. Девочке удалось покинуть его дом только после обещания прийти завтра.

Согласно материалам, подозреваемый скончался в возрасте 57 лет через 15 дней после преступления. Согласно решению суда от 5 февраля он находился под стражей. Причины смерти в определении суда не указаны.

18 июня суд закрыл уголовное производство в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».

По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.

Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов.