На Николаевщине 18-летняя девушка из ревности избила свою 38-летнюю соперницу – пострадавшая в реанимации

фото: иллюстрация из интернета В Николаевской области, в Первомайском районе девушка избила свою соперницу из ревности – пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел 18 июня. В Первомайском районе в полицию из местной больницы поступило сообщение о госпитализации 38-летней местной жительницы с травмами головы.

В ходе следствия выяснилось, что пострадавшая со своим сожителем была в гостях, где они вместе отдыхали в компании знакомых. Когда все начали расходиться, между ней и одной из гостей – 18-летней девушкой из-за ревности возник скандал, который быстро перерос в драку, в ходе которой девушка избила женщину так, что она потеряла сознание.

Сообщается, что на сегодняшний день пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту следственными Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Местная жительница задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. При процессуальной поддержке местной прокуратуры ей уже сообщено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избираться мера пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, во Врадиевке женщина тяжело ранила ножом знакомую, которую приревновала к своему мужу.

Ранее сообщалось, что жительницу Южноукраинска, которая застала в квартире сожителя спящую женщину и напала на нее с ножом, приговорили к семи годам тюрьмы.