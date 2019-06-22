Полиция изъяла у жителя Первомайска гранату и снаряды к малокалиберной пушке

В Первомайске полиция пришла с обыском к 34-летнему местному жителю и изъяла у него боеприпасы.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Участковые офицеры полиции получили информацию, что мужчина незаконно хранит у себя дома боеприпасы. С разрешения суда 20 июня полицейские провели санкционированный обыск в жилье мужчины, во время которого в одной из комнат под кроватью нашли ручную наступательную гранату (РГН) и четыре артиллерийских снаряда калибра 23 мм. Сейчас изъятое направили на экспертизу. Устанавливается, откуда у мужчины появились боеприпасы и как он их планировал использовать. Начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, что ранее в бывшем интернет-кафе в центре Николаева нашли боеприпасы, шесть килограмм тротила и расфасованные наркотики.