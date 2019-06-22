Полиция просит помощи в установлении личности застреленного мужчины, тело которого нашли в Кривоозерском районе

Полиция просит помощи в установлении личности застреленного мужчины, тело которого нашли 21 октября 2018 года на окраине села Малая Мечетня Кривоозерского района.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
На теле неизвестного мужчины было огнестрельное ранение в грудь и другие телесные повреждения. Продолжается расследование уголовного производства об умышленном убийстве, оперативные сотрудники принимают комплекс мер, направленный на установление обстоятельств преступления и подозреваемых в его совершении. Личность погибшего не установлена, поэтому правоохранители обращаются за помощью к гражданам.
Мужчине на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 190 см, волосы светлые коротко стриженные.
Был одет в фирменную одежду: черные брюки, ремень, куртка болоньевая с капюшоном черного цвета, шапка вязаная черная с серой полосой с надписью – все вещи фирмы «Marmot», кофта зеленого цвета «Militarist», коричневые кроссовки «Mammut» 44 размера.
На теле обнаружили на левом предплечье татуировку в виде звезды «Роза ветров» с надписью «Hello», а на левом плече надпись «All Right».
«Просьба ко всем, кто на фото с одеждой или татуировкой узнал мужчину и владеет информацией о его личности или любыми другими сведениями, полезными для следствия, звонить по телефону 102 или сообщить в Кривоозерское отделение полиции по адресу: улица Центральная, 72, телефон дежурной части – (05133) 2-25-73, или обратиться в Управление уголовного розыска по телефонам 063 2452812; 093 1634007», - сообщили в полиции.