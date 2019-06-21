Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки на Одесчине готовил преступление еще с апреля – суд отправил его в СИЗО

Киевский районный суд Одессы 21 июня арестовал подозреваемого Николая Тарасова на время расследования убийства в Ивановке 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Об этом сообщает пресс-служба суда

По версии следствия, умысел на изнасилование малолетней у 22-летнего подозреваемого возник примерно в апреле. Он выбрал потерпевшую своей жертвой, поскольку хорошо ее знал.

13 июня он заметил девочку на дороге возле своего дома. Он сначала ее позвал к себе, а потом силой затащил в помещение. После этого подозреваемый ее избил, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись этим, подозреваемый ее раздел и пытался изнасиловать.

«Не сумев довести свой замысел до конца, парень разозлился и нанес девочке несколько ударов острым предметом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», – говорится в сообщении.

Издание УСИ также сообщает, что в ходе заседания стало известно, что Тарасов имеет среднее образование, нигде не работает и не женат, зарегистрирован в Одессе в общежитии. Ранее не судим.

Фигурант дела заявил, что «согласен с подозрением и мерой пресечения» и осознает в чем его обвиняют. От объяснений отказался.

На вопрос судьи о цели убийства он ответил: «Я не знаю».

Суддя допитує підозрюваного. Навіщо ви її вбили? Не знаю. pic.twitter.com/qQqMhtXw8A — Michael Shtekel (@mishajedi) 21 июня 2019 г.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворила его. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога.

Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».

По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.

Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов.