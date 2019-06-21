В Николаеве задержали братьев-близнецов, которые полгода грабили дачи – на их счету несколько десятков краж

В Николаеве полицейские задержали двоих братьев, которые на протяжении шести месяцев совершали кражи из дачных домов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Утром в пятницу, 21 июня, в полицию поступило сообщение от председателя садового общества села Новобогдановка Николаевского района о том, что в дачном доме его соседа открытое окно, а от домовладения уезжает незнакомый автомобиль. Оказалось, что неизвестные проникли в дом на рассвете, когда хозяев не было дома, открыв металлопластиковое окно, откуда вынесли бытовую технику.

Задерживали преступников оперативники Управления уголовного розыска, Николаевского и Витовского отделений полиции вместе с экипажами патрульной полиции. Полицейские заблокировали автомобиль, который двигался по микрорайону Варваровка. Двое воров пытались оказать сопротивление, однако правоохранители быстро на них надели наручники. В автомобиле злоумышленников была и техника, о краже которой уже заявил владелец дачного домика.

Известно, что воры - 35-летние братья-близнецы, проживающие в областном центре и неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас они являются участниками судебного разбирательства в качестве обвиняемых за совершение аналогичных преступлений в Витовском районе.

«Восстановить свою преступную деятельность братья решили полгода назад. На ночной промысел брали в аренду каждый раз новый автомобиль, и работали исключительно на территории садовых товариществ. Дома выбирали по внешнему виду и проверяли ли кто-то в них. Если хозяев не было, выбивали входные двери или открывали окно отверткой или фомкой, и совершали кражи бытовой техники, а также электроинструментов, которые затем сбывали», – сообщили в полиции.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры им уже сообщено о подозрении в совершении кражи с проникновением в жилище (часть 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины) и в ближайшее время будет избираться мера пресечения.

На счету подозреваемых несколько десятков таких преступлений. При содействии прокуратуры продолжается проведение следственно-оперативных действий, направленных на сбор доказательной базы для объявления задержанным о подозрении в совершении еще ряда краж.

Напомним, что в марте 2019 года в Первомайском районе Николаевщины полиция задержала двух 30-летних братьев-близнецов, которые подозреваются в ограблении мужчины.