Более 50 нардепов просят Конституционный суд отменить закон об украинском языке – в их числе и николаевец Ильюк

В Конституционный суд Украины направили представление, которое подписано 51 народным депутатом и требует отменить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Нардепы полагают, что этот закон якобы подвергнет дискриминации русскоязычных граждан.

Текст представления опубликовала пресс-служба Конституционного суда.

Уполномоченным подать это заявление стал нардеп от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский – бывший российский, а теперь украинский олигарх, который владеет заводом «Николаевская верфь СМГ» (бывший «Черноморский судостроительный завод»).

В списке подписантов в основном представители «Оппозиционного блока», а также николаевский нардеп Артем Ильюк. Напомним, что ранее его политсила «Відродження» объединилась с «Оппоблоком».

По мнению нардепов, языковой закон «нарушает права граждан на использование родного языка, ограничивает доступ к культурной продукции на родном языке, образует атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию, не регулирует порядок применения языков национальных меньшин».

«Законодательные положения… фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан по языковому признаку», - говорится в представлении.

Кроме того, по мнению нардепов, были допущены нарушения при принятии языкового закона, якобы были факты неперсонального голосования.

Отметим, что этот законопроект в некотором смысле объединил две противоборствующие группы «оппозиционеров»: так называемое «ахметовское» крыло, «Оппоблок» (Новинский) и сторонников Медведчука (представление подписали Юрий Бойко и Вадим Рабинович из «Оппозиционной платформы»).

Напомним, что Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Документ направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.