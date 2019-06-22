Советника главы Херсонского областного совета задержали за вымогательство 30 тысяч долларов

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В Херсонской области директор коммунального учреждения «Пансионат Арабатская стрелка», являющийся советником председателя Херсонского областного совета, вымогал от гражданина 30 тысяч долларов за выделение трех участков в Счастливцево на Арабатской стрелке.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook

Подозреваемый советник действовал в сговоре с должностными лицами Счастливцевского сельсовета. Задержание проводили военная прокуратура Южного региона Украины, следователи полиции Одесской области и спецподразделения «К» управления СБУ в Автономной республике Крым.

«Следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила Сарган.

Напомним, что главу Херсонского облсовета Владимира Мангера подозревают в организации убийства чиновницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк. 

Вадим Богданов

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