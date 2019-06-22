Неизвестный сообщил о новых «заминированиях» в Николаеве – на этот раз в «Сити-центре», «Старгороде» и управлении полиции

В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Утром неизвестный прислал электронное письмо, в котором заявил о «заминировании» супермаркетов «Велмарт», «Деликатес» (он закрыт до осени – ПН), областной инфекционной больницы и медклиники в Заводском районе. Также неизвестный, как и в понедельник, сообщил о «заминировании» всех православных церквей. Службы экстренного вызова и взрывотехники проверили эти объекты, была проведена эвакуация (полная или частичная).

Вечером злоумышленник выбрал для своих «атак» Главное управление Национальной полиции в Николаевской области, «Сити-центр», ресторан «Старгород», туристическую фирму, дом на улице Геологов и все заправки в Николаеве. Эти объекты также исследуют взрывотехники. По сообщению анонима, якобы взрывы должны произойти в 20:00.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», из «Сити-центра» эвакуировали всех посетителей и обслуживающий персонал.

Напомним, что на этой неделе почти каждый день неизвестные сообщают о «заминировании» детских садов, больниц и церквей, что доставляет много неудобства как экстренным службам, так и обычным горожанам.