Заместителя главы МИД Британии отстранили от должности за то, что он грубо вытолкал активистку «Greenpeace»

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Марк Филд напал на активистку «Greenpeace», которая проникла на банкет в резиденции мэра Лондона.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «The Guardian».

На банкет проникли и другие участники движения, чтобы провести протестную акцию. Правоохранители начали расследование по факту нападения, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отстранила чиновника на время расследования инцидента.

Филд принес активистке извинения. По его словам, он почувствовал угрозу, когда женщина прошла мимо него, и волновался, что она могла быть вооружена.

- Я глубоко сожалею об этом эпизоде и безоговорочно извиняюсь перед леди, которую я схватил. Однако в нынешнем климате я почувствовал, что должен действовать решительно, чтобы обезопасить присутствующих, - заявил британский чиновник.

Отметим, что на видео показано, как Филд хватает идущую мимо него девушку, толкает её, хватает за шею и выводит из зала. Какого-либо оружия или опасных предметов у девушки нет. Вряд ли опасность для чиновника могли представлять мобильный телефон, бумаги и дамская сумочка.

Напомним, ранее пресс-секретарь мэрии Харькова пытался вырвать планшет у журналистки.