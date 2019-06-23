Во время попытки госпереворота в Эфиопии убили главу генштаба и губернатора

В Эфиопии в ночь на 23 июня при попытке госпереворота были убиты глава генерального штаба армии Сеаре Меконнен и губернатор штата Амхаре.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на местные СМИ.

В офисе премьер-министра страны Абия Ахмеда заявили, что за переворотом стоит глава службы безопасности штата Амхаре. Арестовали ли его, неизвестно.

Ахмед объявил, что в главу Генштаба стреляли «близкие ему люди». Вместе с главой штата Амхаре Амбахью Меконнен погиб его советник, также был ранен генеральный прокурор области.

«Попытка переворота и убийства должны были спровоцировать гражданскую войну в Эфиопии. Задержано множество путчистов. По предварительным данным, попытка переворота была предпринята главой службы безопасности провинции Амхара Асаминевом Тсиге и его сторонниками», - сказал пресс-секретарь премьер-министра Эфиопии Нигасу Тилахун.

В регионе также отключили интернет. Посольство США в Эфиопии призвало быть осторожными в связи со стрельбой.

Как известно, вечером 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста против России. Их вызвало то, что депутат российской Думы, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия в парламенте Грузии с места его председателя.

В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

В результате столкновений в результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, сообщают Новости-Грузия.