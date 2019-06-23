На Николаевщине кандидат на пост главы ОТГ раздавала одежду и воду – жительница села расценила это как подкуп и обратилась в полицию

Первомайский отдел полиции открыл уголовное производство из-за возможного подкупа избирателей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Случай произошел в субботу, 22 июня. В полицию позвонила жительница одного из сел Первомайского района. Сообщила, что в сельском клубе кандидатка на пост главы объединенной территориальной общины раздает одежду, бывшую в употреблении, и воду.

«Заявительница расценила это, как попытку повлиять на реализацию избирателями их избирательного права во время голосования и принуждение людей отдать свой голос за определенного кандидата», - говорится в сообщении.

По данному факту следователем Первомайского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УК Украины («Подкуп избирателя, участника референдума»). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напомним, что ранее на Луганщине в полицию пожаловались на подкуп избирателей сахаром.