В Николаеве на Намыве задержали мужчину, который ночью изнасиловал девушку на улице

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5893 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3535)   

В понедельник ночью, 24 июня, в Николаеве мужчина изнасиловал на улице девушку.

Об этом сообщает интернет-издание «0512».

Так, на улице Лазурная прохожие услышали крики о помощи женщины, после чего бросились на помощь. Когда свидетели подбежали, то увидели лежащую на траве девушку и мужчину, который сверху пытался удержать ее.

Молодые люди помогли девушке и решили провести ее, чтобы мужчина снова не напал на нее. Они вызвали патрульную полицию, которая по прибытию задержала насильника. 

Ведутся разбирательства. Мужчину доставили в отдел полиции. 

Также свидетели отметили, что у девушки были царапины и по ее словам, нападавший порезал ей одежду.

Напомним, как в Ингульском районе Николаева 23 мая, 33-летний мужчина ограбил и изнасиловал 26-летнюю девушку, с которой ехал в одном такси.

Julia Davudenko

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность