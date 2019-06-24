В Николаеве в очередной раз поступило сообщение о «заминировании» детских садов

Фото из архива Утром в понедельник, 24 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании нескольких детских садов в Николаеве.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

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Сообщение поступило на электронную почты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области. На этот раз «заминировали» часть детских садов – №20 (улица Корабелов, 4), №77 (улица Гражданская, 48), №60 (улица Театральная, 25/1), №71 (улица Чайковского, 16), №126 (проспект Мира, 64Б), №94 (улица Севастопольская, 43), №115 (улица Никольская, 19), №87 (улица Привольная, 57).

По адресам направлены оперативные службы: спасатели, полицейские, кинологи, взрывотехники. Обследуются здания дошкольных учебных заведений и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, что за последний месяц в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с заявлением по поводу большого количества ложных сообщений о заминировании в Николаеве и поблагодарила медиков и воспитателей, которые помогли во время эвакуации пациентов и детей.

В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.