В Киеве на дне озера нашли тело пропавшего накануне 9-летнего мальчика – в убийстве ребенка подозревают его старшего брата

Вечером в воскресенье, 23 июня, в Киеве нашли мертвым мальчика, пропавшего накануне.

Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный».

9-летний Захар Черевко пропал вечером в субботу, 22 июня. По словам родных, он вышел из дому, чтобы взять интервью у прохожих рядом со своим домом, и не вернулся.

Тело ребенка обнаружили в озере Вырлица в Дарницком районе. Сообщается, что на теле ребенка есть следы насильственной смерти.

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. Им оказался 30-летний старший брат, который жил отдельно с мамой. Мужчина убил ребенка из-за обиды. Что именно стало причиной обиды и убийства, Крищенко не сообщил.

Мужчине сообщили о подозрении. Полицейским он рассказал, как именно убил ребенка, и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.

- После того, как нашли труп мальчика в водоеме, он (подозреваемый, - ПН) дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его. Также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения, - сказал Андрей Крищенко.

Напомним, 19 июня полиция при отработке территории в селе Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко.