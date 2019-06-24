В Очакове при получении взятки в тысячу долларов задержали депутата местного горсовета

В понедельник, 24 июня, в Очакове задержали местного депутата при получении взятки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Следователи Следственного управления областного главка полиции и сотрудники УЗЭ в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили депутата сразу после передачи денежных средств.

Депутат по предварительному сговору с должностными лицами Очаковского городского совета требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов от предпринимателя за содействие в предоставлении разрешения на пользование земельного участка на побережье Черного моря в Очакове.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Наказание предусматривает заключение на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются следственные действия, после проведения которых будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов дела.

Также решается вопрос о задержании виновных лиц в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины и сообщения им о подозрении.

Напомним, что 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Как сообщалось ранее, Олег Тоболин заключил сделку с прокуратурой по уголовному производству о хищении более 100 тысяч гривен с бюджета Николаевского горсовета. Согласно материалам производства, Тоболин перечислил вверенные ему департаментом ЖКХ Николаевского горсовета бюджетные деньги на ремонт ограждения кладбища в микрорайоне Терновка на другой счет. При этом для получения денег ранее подавались в ЖКХ поддельные документы. После передумал утверждать ранее подписанный с прокуратурой договор о признании виновности.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Также ранее сообщалось, что суд арестовал средства на 59 банковских счетах Игоря Копейки с целью обеспечения возможной конфискации.

В июле прокурор Николаевской области Тарас Дунас также заявил, что фигурантам этого производства вручили еще одно подозрение по трем эпизодам, связанным с ремонтом коммимущества.