Киевский бронетанковый завод сначала продал, а после выкупил по завышенной цене запчасти на ₴9 миллионов

ГП «Киевский бронетанковый завод» купил собственные запчасти на 9.14 миллиона гривен. Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП «Киевский бронетанковый завод» в присвоении средств через соглашения с ООО Торговый дом «Партсет».

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева.

Следствие установило, что в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с «КБТО» соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА. Для этого, в начале июля 2018 завод заключил договор подряда с Торговый дом «Партсет». На его выполнение под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35-ти колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании, передает издание «Наши деньги.

Через четыре недели «КБТЗ» подписал с Торговым домом новый договор, на поставку комплектующих к БТР-3ДА на сумму 9.14 миллионов гривен. Под видом новых запчастей фирма предоставила восстановленные комплектующие, а именно 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам.

Следствие утверждает, что комплектующие поставлялись по завышенным ценам, и, к тому же, не соответствовали техническим требованиям.

Напомним как во вторник, 5 февраля, сотрудники СБУ и ГБР задержали заместителя начальника управления патрульной полиции области Руслана Тужлова за вымогательство взятки.