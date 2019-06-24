Познакомились в Ингульском районе: Стали известны подробности изнасилования девушки на Намыве в Николаеве

Подозреваемый в изнасиловании девушки ранее познакомился со своей жертвой в Ингульском районе Николаева.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, ночью 24 июня в Николаеве мужчина изнасиловал девушку. На улице Лазурная прохожие услышали крики о помощи женщины, после чего бросились на помощь. Когда свидетели подбежали, то увидели лежащую на траве девушку и мужчину, который сверху пытался удержать ее. Молодые люди помогли девушке и решили провести ее, чтобы мужчина снова не напал на нее. Они вызвали патрульную полицию, которая по прибытию задержала насильника.

В полиции уточнили, что это произошло на берегу реки около 01:00. Заявитель и еще двое ребят бросились на помощь женщине, крики которой раздавались из кустов пляжной зоны, а в это время другие граждане вызвали полицию. Увидев людей, злоумышленник скрылся, его оперативно разыскали патрульные полицейские неподалеку от места преступления, и доставили в участок.

Как оказалось, накануне вечером 37-летняя потерпевшая познакомилась со своим обидчиком в Ингульском районе и решили продолжить свое общение на пляже на Намыве. Там мужчина, угрожая применением физической силы, совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

32-летний злоумышленник, который недавно освободился из мест лишения свободы за совершение имущественных преступлений, был задержан следователем в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении изнасилования (часть 1 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.