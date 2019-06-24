Украинского заробитчанина, потерявшего сознание в столярном цеху, вывезла в лес владелица предприятия - мужчина не выжил

Владелица польского предприятия вывезла украинца, потерявшего сознание, умирать в лес. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает «Gazeta Wyborcza».

Так, украинец Василий Чорный упал в обморок во время работы на заводе по производству гробов в Великопольске. Его начальница, вместо того чтобы вызвать скорую помощь, вывезла его тело в лес. По итогам мужчина не выжил. В Украине у него остались жена и трое маленьких детей.

«Он не болел, не терял сознание, у него никогда не было эпилепсии», - рассказывает о Василие его жена Наталья Чорная.

Напомним, как 10 мая в аэропорту Кракова (Польша) около 200 человек не могли вылететь в Украину по причине забастовки авиадиспетчеров во Франции. Среди пассажиров, ставших заложниками ситуации, было десять николаевцев.

А житель Вознесенского района Николаевщины в сервисном центре МВД узнал, что приобрел в Польше автомобиль, на котором идентификационный номер кузова с признаками подделки.