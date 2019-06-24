В Умани неизвестный, угрожая убийством, изнасиловал 15-летнюю девочку

Неизвестный мужчина в Умани напал на 15-летнюю девочку и угрожая убийством изнасиловал её.

Об этом сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице Facebook.

На поиски преступника привлечен личный состав полиции Черкасской области.

«Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрение нашего законопроекта #6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей.» - сообщает Аброськин.

Напомним, что Украину захлестнула волна преступлений по отношению к малолетним. Так Киевский районный суд Одессы 21 июня арестовал подозреваемого Николая Тарасова на время расследования резонансного убийства в Ивановке 11-летней Дарьи Лукьяненко. Даже была создана петиция о создании Реестра педофилов и химкастрации на сайте Верховной Рады Украины, и она собрала достаточное количество подписей.