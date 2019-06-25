На Николаевщине парочку осудили за кражу трех палок колбасы – мужчине дали два года тюрьмы, а подельницу отпустили под условное

Двух ранее судимых мужчину и женщину осудили к двум годам и двум месяцам тюрьмы, а также соответственно к году условно за кражу колбасы в супермаркете.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Южноукраинского суда Николаевской области.

Оба обвиняемых уже ранее имели ряд судимостей. Мужчина имел обвинительных приговоров за кражи, грабежи, хулиганство, а его подельница трижды представала перед судом: за незаконное хранение наркотиков, кражу и попытку хищения.

В 2108 году они совместно решили воровать колбасу из супермаркета. Их добычей стали три палки колбасы, но несмотря на совместную работу над преступлением, их сумели зафиксировать на краже.

В итоге пару судили за частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть как тайное похищение чужого имущества, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц. Мужчину приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы с учетом прибавления частично неотбытого наказания, а женщину к двум годам тюрьмы, но с освобождением под испытательный срок в один год.

Напомним, как на Николаевщине пенсионерку осудили за кражу колбасы из супермаркета и оштрафовали за это на 850 гривен.