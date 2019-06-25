Мать на Николаевщине устроила скандал из-за вши и напала на работницу детсада при детях – ее оштрафовали на ₴8,5 тысяч

Жительницу Николаевской области оштрафовали на 8,5 тысяч гривен за то, что она устроила скандал и напала на помощницу воспитателя детского сада на глазах у детей. Также она должна выплатить пострадавшей почти 10,5 тысяч ущерба.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Указано, что обвиняемая пришла в детсад в средине декабря 2018 года, чтобы забрать свою дочь. Там она начала оскорблять бранью помощницу воспитателя детсада. При этом женщина не реагировала на замечание заведующей учреждением и что на конфликт смотрят дети.

Далее она ухватила свою жертву за волосы, повалила на пол и начала бить в голову и туловище кулаками, а также ударила ногой в живот. Когда пострадавшая постаралась убежать, то женщина еще раз схватила ее за волосы и ударила головой об стену.

Обвиняемая частично признала свою вину. Она рассказала, что начала скандал из-за того, что нашла якобы вошь в волосах дочери и считала причиной этого, что пострадавшая использовала одну расческу для всех детей. При этом она сказала, что лишь потрусила работницу детсада за одежду и дала пощечину.

В итоге суд признал обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 8,5 тысяч гривен.

При этом суд также взыскал с обвиняемой в пользу пострадавшей почти 5,5 тысяч материального и 5 тысяч морального ущерба.

Напомним, как в Днепре полиция провела реалистичные учения в детсаду и родители из-за этого готовили иск в суд.