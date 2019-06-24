«Чтобы унизить геев, они буквально погрузились в дерьмо», - журналист об изготовителях «фекальных бомб»

Журналист Юрий Бутусов рассказал подробности того, как группа ровенчан попыталась помешать Маршу равенства и забросать его фекалиями.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в состав группы входили 18-летний Василий С., 22-летний Андрей В. и 35-летний Вячеслав К. из села Заричне и 18-летний Андрей М. из села Чернин. Все четверо не имеют постоянного официального места работы. О какой-либо их причастности к каким-либо националистическим движениям никаких данных нет, их объединяет общее место проживания в зоне нелегальной добычи янтаря. С группой был связан бывший депутат Заричнянского районного совета и известный на Ровенщине пастор-«пятидесятник» Анатолий Полюхович, его роль в этом деле сейчас устанавливается. Полюхович регулярно высказывался против демонстрации нетрадиционной сексуальной ориентации. Не исключено, сообщает журналист, что именно Полюхович и был организатором «дерьмометчиков».

«Это была технологически непростая операция, ведь одно дело набрать где-то кучку дерьма, а совсем другое – наладить серийное производство дерьмобомб, поставить упаковку дерьма на конвейер! Задание было именно таким, максимально сложным, но скажем сразу – они справились. Группа вскрыла четыре передвижных биотуалета, они достали оттуда фекалии, залили в специально закупленные бочки, не побрезговали, и вывезли на базу. Работа была непростой, дерьмо привлекло обилие навозных мух и других насекомых, группа жила среди дерьма и насекомых. Никаких респираторов – они этим дышали».

«Сливали зловонную жижу из баков в специально приобретенные опрыскиватели, а оттуда закачивали в детские водяные бомбочки и презервативы. Бомбочки и презервативы, которые не лопались, они бережно перевязывали, получались дерьмобомбы. Не все получалось – бывало, что презервативы лопались, фекалии разлетались вокруг, и на самих деятелей тоже. Да, паковать на 35-градусной жаре дерьмо, вынашивая мечту бросить презервативом в геев – вот это настоящий хардкор! Чтобы унизить геев их половой ориентацией, эта четверка буквально погрузилась в дерьмо, то есть поступила так, как побрезгуют и геи, и гетеросексуалы и вообще кто угодно», - сообщил журналист.

По его словам, связки «бомб» укладывали в пакеты, очевидно, для раздачи по разным точкам следования гей-парада.

«Подготовка дерьмометания заняла у ровенчан два дня работы – 200 презервативов все-таки. Они загрузили дерьмо в багажник машины. Но тут еще одно несчастье на них свалилось. Несмотря на строжайшую конспирацию, эту невероятную операцию все-таки кто-то выдал. Трудно представить, неужели кто-то из ныряльщиков в дерьмо оказался «двойным агентом» или кто-то из отдыхающих на Жуковом острове в Киеве (где расположились злоумышленники) обратил внимание на эту подозрительную и сильно пахнущую активность?».