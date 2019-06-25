В Киеве группа подростков жестоко избила бездомного, позже их нашли и передали полиции

22 июня в Киеве группа подростков жестоко избили бездомного.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

На кадрах видно, что бездомный не оказывал сопротивление. Скорее всего, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, парень, который снимал избиение на видео говорил своему товарищу, чтобы тот не бил бездомного по голове.

Позже в социальной сети Facebook на странице «Киев оперативный» появилось другое видео, в котором шла речь о том, что люди нашли двух из трех подростков (которые били бездомного) и передали их сотрудникам правоохранительных органов.

По словам одного из злоумышленников, они с друзьями сидели и пили пиво, как в этот момент бездомный начал бросаться в них бутылками. Это и стало причиной того, что они его избили.

На кадрах слышно, как мужчина рассказывает о том, что у одного из 17-летних парней уже есть условный срок, а также был домашний арест за то, что газом «задувал» бабушек.

Также в кадре была мама одного из подростков. Тем не менее она не захотела комментировать ситуацию и просто отвернулась.

Напомним, в Киеве праворадикалы нашли подростков-чеченцев, которые толпой избивали мужчину, и заставили их извиниться.