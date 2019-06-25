Депутат Николаевского горсовета подтвердил кражу аккумуляторов с лизинговых автобусов – охранная фирма уже приобрела новые

Фото из архива Депутат Николаевского городского совета Федор Панченко подтвердил информацию о том, что с новых автобусов, взятых в лизинг, украли шесть аккумуляторов.

Об этом он написал в комментариях под одним из постов на своей странице в Facebook.

Как известно, 24 июня на транспортной комиссии член исполнительного комитета Александр Садыков заявил, что у него имеется информация, что автобусы раскомплектованы, на некоторых отсутствуют запчасти и аккумуляторы. В свою очередь, директор предприятия-перевозчика «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков данную информацию опроверг.

Как сообщил Панченко, нанесенный от кражи аккумуляторов ущерб возместила охранная фирма.

«Сегодня (24 июня, - прим.) было установлено, что украли 6 аккумуляторов. За это несёт ответственность охранная фирма, по информации от директора, уже сегодня купили и привезли новые», – написал он.

Согласно данным, обнародованным на платформе госзакупок «ProZorro», тендер на закупку услуг по охране объектов и имущества на предприятии выиграла ООО «Торопов и Ко». Соответствующие услуги фирма оказывает с 16 мая текущего года по 31 декабря, их стоимость составила 182 тысячи гривен.

По информации OpenDataUa, директором этой фирмы является Константин Бондин.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаеввпасстранс».

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.

А 24 июня члены транспортной комиссии Николаевского городского совета поддержали вопрос об установлении тарифа на перевозку лизинговых автобусах, для предприятия-перевозчика «Николаевпасстранс».