В Николаеве снова сообщили о минировании – в перечне мэрия, администрации районов, СБУ, полиции и детсад

В Николаеве во вторник, 25 июня, аноним снова сообщил о минировании ряда объектов в городе.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Никколаевской области.

11:03 Из сессионного зала Николаевского горсовета эвакуировали всех присутствующих.

Все вышли в холл перед залом. Позже полиция попросила всех покинуть здание.

Полиция проверяет помещение зала, где проходило заседание.

10:52 Сообщение о якобы взрывных устройствах поступило на электронную почту Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В перечень «заминированных» объектов неизвестный зачислил Николаевский городской совет, где сейчас проходит сессия, администрации районов города, Николаевскую государственную районную администрацию, управления СБУ и Нацполиции области, детсад №118, супермаркет АТБ на проспекте Героев Украины, управление капитального строительства на улице Большой Морской.

Напомним, что за последний месяц в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов. В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.

24 июня после ложных сообщений взрывотехники проверяли мэрию, облгосадминистрацию и управление СБУ. 23 июня неизвестный сообщил о минировании николаевского железно-дорожного вокзала, СИЗО, всех больниц и полиции.

Такая ситуация в Николаеве происходит постоянно уже несколько дней подряд.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов.