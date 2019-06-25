В Харьковском магазине неизвестные, с помощью газовоздушной смеси, подорвали банкомат

В Харькове неизвестные подорвали банкомат, находящийся в продовольственном магазине. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщила Нацполиция Харьковской области.

Преступление произошло около 3:00 по проспекту Победы.

По адресу выезжали работники следственно-оперативной группы Шевченковского отделения полиции и кинологи областного подразделения полиции.

При осмотре было установлено, что неизвестные подорвали банкомат, находящийся в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси.

Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

Напомним, как сотрудники Департамента контрразведки СБУ совместно с УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины предупредили диверсию на объекте критической инфраструктуры – в части системы водоснабжения Харькова и Лозовой.