В Николаеве СБУ задержала офицера налоговой милиции, который вымогал деньги у бизнесмена за отсутствие проблем

В Николаеве вечером 24 июня сотрудники СБУ и ГБР задержали капитана налоговой милиции, который требовал дань с предпринимателя за отсутствие проблем с его ведомством.

Об этом сообщили в пресс-группе управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Оперативники установили, что сотрудник Государственной фискальной службы требовал и получал от представителя местной сети автозаправок шесть тысяч гривен ежемесячно за отсутствие искусственных проблем в коммерческой деятельности.

Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство и получение офицером налоговой милиции двух ежемесячных «траншей». Правоохранители задержали налоговика во время получения очередной части «дани».

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других должностных лиц, возможно причастных к противоправной деятельности. Операция проводилась совместно со следователями Госбюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Уголовное производство квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

Напомним, как в Николаеве сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области совместно со следователем Нацполиции задержали при получении взятки в размере 12 тысяч гривен двоих сотрудников ГУ ГФС Украины в Николаевской области - Артема Масюка и Дениса Барановского. Фискалы требовали и получили от физического лица-предпринимателя взятку в размере 12 тысяч гривен за непривлечение к ответственности за выявленные в ходе проверки его деятельности нарушения. Позже суд отправил Масюка под ночной домашний арест, а Барановского - под круглосуточный.