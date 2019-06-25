Экс-главу «Кировоградгаза» обвинили в растрате ₴8,6 миллионов – он создал искусственную кредиторскую задолженность

Экс-директора «Кировоградгаза» задержали по подозрению в растрате 8,6 миллионов гривен. Служащий обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Так, САП совместно с НАБУ поймали бывшего чиновника на растрате более чем 8,6 миллионов гривен из бюджета нацпредприятия «Кировоградгаз».

Следствием установлено, что в 2017 году директор ГП «Центргаз» ОАО «Кировоградгаз», перед своим увольнением с занимаемой должности, умышленно заключил с одним из субъектов хозяйствования договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату средств возглавляемого им предприятия.

Так, служащий обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности перед контрагентом, и это стало основанием для взыскания с государственного предприятия 8,6 миллионов гривен предоплаты по договору купли-продажи газа, как пени за невыполнение договорных условий.

В понедельник, 24 июня 2019, по месту жительства фигуранта проведены санкционированные обыски, во время которых правоохранители обнаружили и изъяли документы, компьютерную технику, флэш-накопители, телефоны и другие материалы.

Сейчас бывшему служащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности возможных соучастников преступления.

Добавим, что ранее САП и ГПУ сообщили о подозрении бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю в растрате 9 миллионов гривен.