СМИ нашли связь главы АП Богдана с компанией, которая в 2008 году была замешана в кредитной афере

Глава АП Зеленского Андрей Богдан замешан в оффшоре, причастном к кредитной афере на 200 миллионов гривен.

Об этом говорится в журналистском расследовании проекта «Наші гроші».

В 2016-м году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании «Айдельберг ресорсис ИНК.» (Idelberg resources INC.), на основании чего в том же году было открыто уголовное производство. Андрей Богдан был представителем этой компании по договорённости.

Афера заключалась в том, что оффшор, по данным следствия, помог «Светловодскому маслосыркомбинату» не рассчитаться по кредиту в банк «Финансы и кредит».

Комбинат получил кредит в 2007 году. В 2009 году, когда кредит уже должен был быть погашен, долг комбината перед банком составлял около 150 миллионов гривен. Когда банк обратился за взысканием залога по кредиту, в игру вступила оффшорная фирма «Idelberg resources». Она заявила, что тоже претендует на деньги комбината.

Дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киевской области. По одному иску оффшорка требовала вернуть ей более 52-х миллионов гривен, якобы взятых в долг комбинатом ранее. Во втором иске Айдельберг требовала еще более 150 миллионов гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу «Карловского завода сухого молока». Маслосырокомбинат официально признал свой долг. И в один день - 23.06.2009 - Хозяйственный суд Киевской области поддержал оба иска Айдельберг ресосис ИНК. В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта оффшорная фирма названа фиктивной.

Журналисты Bihus.info получили подтверждение связи Андрея Богдана с «Айдельберг ресорсис ИНК.»

На вопрос журналистов, Андрей Богдан ответил, что не помнит компанию «Айдельберг ресорсис ИНК.», но не исключает, что мог представлять её по договорённости вот Александра Баулина.

«Возможно. Это моя прошлая жизнь. Я жил как предприниматель, я много работал, зарабатывал деньги», - говорит Богдан в ответ на вопрос, имеет ли он отношение к компании.

Также он заявил, что не знает, чем компания занимается сейчас.

Напомним, что в Верховном суде пытались обжаловать назначение Богдана на должность главы Администрации Президента.