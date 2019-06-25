На рынке на Намыве гражданин Грузии ограбил женщину – очевидцы задержали его до приезда полиции

В Николаеве полицейские задержали гражданина Грузии, который ограбил женщину в Заводском районе города.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

24 июня в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее ограбил неизвестный мужчина.

Заявительница рассказала, что находилась на овощном рынке по улице Озерной, когда злоумышленник вытащил из ее сумки кошелек с более чем двумя тысячами гривен. После содеянного мужчина пытался убежать, однако женщина сразу начала звать на помощь. Догнали грабителя и держали его до приезда полицейских прохожие, которые находились рядом.

Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 50-летний уроженец Грузии. На территории Украины он находился, имея временный вид на жительство. Иностранец был задержан следователем в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Деньги потерпевшей правоохранители изъяли и вернули ей. Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Об указанном факте также проинформировали Консульство Грузии в Украине в Одессе. Продолжается следствие.

Напомним, что из Украины выдворят гражданина Молдовы, который на Николаевщине отсидел пять лет за грабеж.