На Кировоградщине задержали банду рэкетиров – операция прошла при участии УДВБ НПУ, СБУ и патрульной полиции

В городе Кропивницком, Кировоградской области, правоохранители задержали банду рэкетиров. Члены преступной группировки, подконтрольной местному криминальному авторитету, угрожая расправой И применяя физическую силу, требовали с заявителя оплату несуществующего долга.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины обратился житель области. Мужчина рассказал, что с него требуют деньги - вымышленный долг - участники местной преступной группы. В результате общения с рэкетирами «должник» получил перелом ребра и кучу гематом. Но, в случае отказа передать им почти 10 тысяч долларов США злоумышленники обещали более серьёзную физическую расправу.

При этом мужчины «объяснили» - к полиции обращаться бесполезно, уверяя, что там есть «покровители».

В ходе операции нескольких силовых структур, заявитель согласился передать часть средств и собственный автомобиль злоумышленникам. На оговоренную встречу участники банды приехали на авто, получили 16 тысяч гривен и ключи от машины своей «жертвы». Однако, сразу были задержаны на месте происшествия совместными силами бойцов полиции особого назначения, оперативников УДВБ НПУ, СБУ и следователей Кропивницкого ОП.

Устанавливаются другие участники преступной группировки и причастные к ним лица. Проверяются возможная причастность сотрудников правоохранительных органов. За вымогательство фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, на Львовщине Служба безопасности Украины также разоблачила организованную преступную группу, которая специализировалась на вымогательстве.

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