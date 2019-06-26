Депутат Николаевского облсовета хотел забрать из СИЗО на свои поруки обвиняемого в похищениях людей и пытках

Григорий Марин Депутат Николаевского областного совета от «Укропа» Григорий Марин просил суд отпустить на его поруки обвиняемого в похищении людей и пытках. Также с подобной просьбой в суд обращался еще один депутат сельского совета.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Напомним, в декабре 2018 года полиция задержала двоих подозреваемых в вымогательстве у 19-летней девушки из Мигии Первомайского района. Они похитили ее на улице и вымогали несуществующий долг. Также сообщалось, что у задержанных организатора группировки и его «помощника» были и другие сообщники. Позже в прокуратуре рассказали подробности дела: преступники выбивали деньги у людей, а их жертву, 19-летнюю девушку, они привязали вверх ногами к дереву и держали так некоторое время.

Одному подозреваемому суд изначально избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Второго взяли под стражу с содержанием в следственном изоляторе. Кроме похищения и лишения свободы, вымогательства и пытках группой лиц второму фигуранту вменяют также хранение наркотиков.

Согласно материалам, девушку преследовали еще с сентября прошлого года. Обвиняемые ей систематично звонили с угрозами физической расправы и требовали вернуть несуществующий долг в размере двух тысяч гривен. Они повышали сумму требуемых денег, а 17 ноября привязали вверх ногами к дереву. В тот же день она под пытками написала расписку о займе семи тысяч гривен. На начало декабря сумма долга уже выросла до 15 тысяч гривен.

А 3 декабря жертвой вымогателей стал мужчина, которого избили, погрузили в багажник и увезли в дом фигуранта. Позже они его на сутки поместили в подвал. При этом они его систематически избивали ногами, руками, резиновыми шлангами и палками. Также они вырвали пострадавшему один зуб. С пострадавшего мужчины требовали долг в пять тысяч гривен.

19 июня в суде прокурор просил продлить обвиняемым действующие меры пресечения в виде содержания под домашним арестом и под стражей, для лидера группировки, соответственно.

В то же время в суд поступили два отдельных заявления от депутата Николаевского областного совета Григория Марина, а также депутата Мигиевского сельского совета – оба просили отпустить подстражного обвиняемого на их поруки.

В итоге суд отклонил ходатайства депутатов и продлил обвиняемым избранные ранее меры пресечения.

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