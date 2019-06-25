Должностные лица Одесского Морского торгового порта пойманы на хищении более ₴2 миллионов – деньги поступали на карты знакомых злоумышленников

Сотрудники СБУ обнаружили и блокировали схему по хищению денег государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» в Одессе.

Об этом сообщили на сайте СБУ.

Они установили, что должностные лица предприятия вносили ложные данные в реестр о начислении социальных выплат. На самом деле деньги поступали на банковские карточные счета знакомых злоумышленников.

Оперативники службы задокументировали, что в течение 2018-2019 годов чиновники перечислили в пользу «подставных» лиц почти два с половиной миллиона гривен.

Во время санкционированных следственных действий по месту работы и проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

По материалам СБУ злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об отстранении фигурантов производства от исполнения должностных обязанностей и избрании меры пресечения.

Напомним, как в Одесском порту обнаружили растворенный в краске кокаин на $20 миллионов – СБУ предполагает, что в поставке замешаны таможенники.