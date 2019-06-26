В Южной Корее разгорелся скандал из-за элитных ночных клубов, в которых насиловали женщин

Журналисты BBC узнали, что в самых знаменитых и дорогих ночных клубах Сеула мужчины опаивали женщин седативными средствами и потом насиловали в отелях. Кроме того, несовершеннолетних вовлекали в проституцию.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на ВВС.

Самые дорогие и влиятельные ночные клубы Южной Кореи расположены в районе Каннамгу. Их посетители, сотрудники, а также жертвы, в том числе несовершеннолетние, рассказали BBC, что элитные клиенты готовы платить десятки тысяч долларов, чтобы женщин, которых опоили, доставили в соседний гостиничный номер. Сам акт сексуального насилия обычно снимали на камеру.

Журналистам показали одну из видеозаписей, на которой трое мужчин издеваются над голой женщиной, которая даже не может шевелить конечностями. Девушка, ставшая жертвой изнасилования, рассказала, что однажды в клубе ею заинтересовался бизнесмен – он угощал ее виски и давал пить воду, а потом она потеряла сознание. Очнулась уже в номере отеля, ее изнасиловали.

- Я схватила свою одежду и другие вещи, чтобы уйти. Тогда он взял свой телефон, чтобы сделать селфи со мной. Я говорила «нет», но он схватил меня за руку и не отпускал. Поэтому я решила просто сделать с ним фото, чтобы не получить реальный вред, - сообщила собеседница издания.

Девушка сразу же пошла в полицию, однако правоохранители не нашли в ее крови следов наркотиков. Можно предположить, что жертву опоили сильным седативным средством, которое выходит из организма за несколько часов. Бизнесмен свою вину отрицает. Он ссылается на камеры наблюдения, где видно, что кореянка добровольно выходит с ним из клуба.

За последние несколько месяцев полиция опросила почти четыре тысячи человек и арестовала более трехсот подозреваемых, вовлеченных в дела о наркотиках, проституции, сексуальном насилии и незаконных съемках в ночных клубах Сеула. Среди опрошенных есть несколько знаменитостей K-pop-индустрии. Более 100 дел связаны с сексуальным насилием и незаконной съемкой.

Певца Ли Сын Хён (Сынри) – участника одной из самых известных в мире корейских групп Big Bang – допросили по обвинению в организации проституции и хищению денег в клубе Burning Sun, которым частично владел подозреваемый. Он ушел из шоу-бизнеса. Несколько его знаменитых друзей из K-pop были также пойманы, когда делились секс-видео и хвастались в чате насилием над женщинами.

Скандал привел к отставке главы и главного продюсера крупной южнокорейской YG Entertainment. Он заявил, что не причастен к преступлениям, но не может противостоять «унизительным» обвинениям в причастности к наркобизнесу. Проституция незаконна в Южной Корее. Тем не менее рынок секс-услуг в стране достигает 13 миллиардов долларов в год.

Напомним, что ранее в Южной Корее задержали «продавцов порно», установивших в 30 гостиницах скрытые камеры для подглядывания.