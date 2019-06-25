САП просит для мэра Одессы Труханова 12 лет за присвоение ₴92,7 миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Малиновский районный суд Одессы приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в присвоении 92,7 миллионов гривен при покупке здания завода «Краян».

Об этом сообщил прокурор Максим Кравченко в ходе дебатов, передает издание «Украинские новости».

Кравченко просит суд признать восьмерых обвиняемых, в их числе Труханов, виновными в завладении 92,7 миллионами гривен государственных средств при покупке здания завода «Краян» по завышенной стоимости.

Прокуратура просит суд конфисковать 92,7 млн гривен, арестованных на счетах фирмы «Девелопмент Элит», которая продала здание завода. САП обращает внимание, что Труханов имел до 2017 года паспорт гражданина России и, по данным Интерпола, человек с такой же внешностью находится в международном розыске. В итоге, САП просит приговорить Труханова как организатора преступной схемы к 12 годам тюрьмы, его заместителя Павла Вугельмана - к 11 годам.

Обвиняемых Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова и Петра Загодиренко просят приговорить к 10 годам тюрьмы. Обвиняемых Игоря Кравченко предлагается приговорить к 11 годам тюрьмы, а Галину Богданову - к 7 годам. САП просит также конфисковать все имущество у обвиняемых.

Добавим, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 11 марта сообщил о подозрении Одесскому городскому главе Геннадию Труханову из декларирования недостоверной информации.