Суд отправил в СИЗО подозреваемого в изнасиловании женщины на берегу Намыва в Николаеве

Во вторник, 25 июня, Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании местной жительницы в микрорайоне Намыв.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, ночью 24 июня в Николаеве мужчина изнасиловал девушку. На улице Лазурная прохожие услышали крики о помощи женщины, после чего бросились на помощь. Когда свидетели подбежали, то увидели лежащую на траве девушку и мужчину, который сверху пытался удержать ее. Молодые люди помогли девушке и решили провести ее, чтобы мужчина снова не напал на нее. Они вызвали патрульную полицию, которая по прибытию задержала насильника. Позже выяснилось, что подозреваемый ранее познакомился со своей жертвой в Ингульском районе Николаева. А сам мужчина недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В настоящее время досудебное расследование по этому уголовном производстве продолжается.

Напомним, как в Ингульском районе Николаева 23 мая, 33-летний мужчина ограбил и изнасиловал 26-летнюю девушку, с которой ехал в одном такси.